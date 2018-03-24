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ГУ МЧС России по Самарской области: «Главная причина пожаров — человеческий фактор»
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ГУ МЧС России по Самарской области: «Главная причина пожаров — человеческий фактор» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области в осенне-зимний период 2017 и 2018 годов произошло 1211 пожаров. Об этом сообщил и. о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский в пятницу, 23 марта, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
— Большая часть возгораний, более 83%, произошла в жилом секторе. Их главная причина — нарушение техники безопасности при работе с оборудованием и неисправная проводка, — пояснил Владислав Садовский. — На втором месте — неосторожное обращение с огнем.
В прошлом году государственные лесные инспекторы нашли более 1200 нарушений правил пожарной безопасности. Также они возбудили 12 уголовных дел по факту незаконной рубки леса.
— Чаще всего лесные пожары — это дело рук людей. Они оставляют непотушенные костры или бросают окурки, — рассказал председатель областного правительства Александр Нефедов. — Но в 2017 году не было ни одного такого случая.
По его словам, это стало результатом успешной профилактики. В этом году также необходимо реализовать комплекс подобных мероприятий. В него входит и патрулирование лесов, и тренировки по тушению пожаров, и беседы с населением.
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