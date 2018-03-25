Неизвестные вандалы уничтожают в Кургане иномарки

«15.03.2018 около 23.55 кинули пластмассовую емкость с зажигательной смесью на Тойота Ланд Крузер Прадо по ул. Максима Горького 95. Злоумышленники скрылись по ул. Комсомольская в сторону ул. Советская», — сообщил сегодня автор поста в группе «Инцидент/ Курган » социальной сети «ВКонтакте» и попросил очевидцев поделиться информацией о поджигателях.

Инцидент с поджогом «Тoyota Land Cruiser Prado» попал на видео и может помочь раскрыть личности подозреваемых. Напомним, что это уже не первый подобный случай на улицах Кургана. По городу прокатилась целая волна ночных поджогов иномарок, отмечает ИА Курган.

Буквально накануне в городе сгорела еще одна машина, сообщает сайт ГУ МЧС России по Курганской области . «В 04:13 местного времени 23.03.2018 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Куйбышева в городе Кургане. К месту вызова незамедлительно выехало пожарно-спасательное подразделение ПСЧ-9. К тушению пожара от МЧС России привлечены 4 человека, 1 единица техники. Пожар локализован в 04:20, ликвидирован в 04:22», — отмечает региональное ведомство.

Ранее аналогичный случай произошел в конце января этого года по улице Савельева у дома № 19, где также элитную иномарку сожгли неизвестные. Также внедорожник «УАЗ Патриот» тушили ночью 21 февраля во дворе дома №116 по улице Гоголя. В настоящий момент продолжается розыск пока неизвестных поджигателей.

Фото: группы «Инцидент/Курган» соцсети ВК