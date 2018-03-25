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В Змеиногорске от талых вод пострадал музей
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В Змеиногорске от талых вод пострадал музей 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Экспонаты музея в Змеиногорске пострадали от талых вод, сообщает Змеиногорский вестник.
Вода подтопила несколько земельных участков, улиц в городе. В Музее истории развития горного производства им. А. Демидова после большой воды предстоит просушить помещения и экспонаты.
Вода стала отступать 24 марта. Как сообщает источник, ручей уже не бурлит на ул. Ленина, а жители могут свободно ходить по тротуарам. Миновала угроза затопления домов.
Городские службы подсчитывают ущерб, рассматривают возможности ликвидации последствий паводка. Неблагоприятная ситуация продолжает складываться в трех районах края. По информации МЧС, паводковую обстановку может усугубить непогода.
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