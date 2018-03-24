В результате обрушения здания в Минской области госпитализированы двое прохожих

Сейчас на месте работает следственная группа, а для разбора завалов прибыла строительная техника. Подробности происшествия рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Обрушение в деревне Станьково произошло в здании бывшей военной части. По предварительной информации, оно случилось в результате взрыва.

Точную причину установят следователи. Они и сотрудники МЧС уже работают на месте происшествия. Завалы обследуют и кинологи. Какие именно вещества использовали на производстве, определят сотрудники выездной лаборатории химического и радиационного анализа.

Их служба

И пожароопасна, и трудна

«Взрыв произошел в этом здании. Здесь было производство по химическим веществам, которое применяется для дезактивации и чистки бассейнов», — отметил первый замначальника Минского областного МЧС Сергей Лапанович.

Пострадали двое прохожих. Оба находятся в больнице. У одного синяки и ссадины, у второго диагноз серьезнее.

«Основной диагноз на сегодняшний момент — это перелом нижней трети левой голени со смещением. Проведена операция и мобилизация. Он проходит лечение в хирургическом отделении», — рассказал замглавврача Дзержинской центральной больницы Игорь Шмаль.

По словам пострадавшего Андрея Денисика, он увидел дым и решил подойти поближе, чтобы убедиться в отсутствии пожара. В этот момент стена рассыпалась.

«Когда стена обрушилась, повернулся спиной. Поэтому, испугался — нет. Шок, однозначно. Плюс повредил серьезно ногу. Сами видите. С места происшествия товарищи помогли выйти», — вспоминает мужчина.

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Территория места происшествия оцеплена. Сейчас важно выяснить содержимое бочек, которые находились внутри.

Добавим, взорвавшееся здание находится в аренде у частного лица.

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