Гигантский полыхающий «динозавр» попал на видео

Тираннозавр Рекс в натуральную величину пострадал при возгорании в парке развлечении на юге американского штата Колорадо. Видео с пожаром публикует Ruptly.

Уточняется, что перед возгоранием скульптура дымилась около 10 минут.

Семиметровый тираннозавр Рекс был одним из 16 фигур, которые украшают тематический парк под названием Wild Park.

Известно, что эта скульптура была одной из самых популярных. Ожидается, что заменят тираннозавра уже к этому лету.

По предварительным причинам, пожар был вызван коротким замыканием.

Прямое включение журналиста Хэйли Джексон с американского телеканал MSNBC оказалось практически сорванным. Во время разговора с экспертом на заднем фоне журналистки появились трое неизвестных в костюмах тираннозавров и устроили потасовку.