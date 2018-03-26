Косачев: Ассамблея МПС начала заседание с минуты молчания 

Заседание ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Женеве началось с минуты молчания в память о погибших в страшном пожаре в Кемерове. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который находится на форуме в составе делегации палаты.
"Сегодняшнее заседание 138-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началось по предложению Президента МПС с минуты молчания по трагедии в Кемерово. Мир скорбит вместе с Россией. Вечная память погибшим", — написал Косачев.
Он призвал применить к виновникам трагедии «жесточайшее наказание». «Обойтись без стрелочников. Должно стать неповадно всем», — заключил сенатор.
Межпарламентский союз — старейшая в мире политическая организация, основанная в 1889 году. В ее состав входят парламенты более чем 170 стран мира. Фактически МПС является парламентским измерением ООН.
Крупный пожар произошел вчера в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По последним данным, погибли 64 человека. На место трагедии выехали глава МЧС Владимир Пучков и министр здравоохранения Вероника Скворцова.