Косачев: Ассамблея МПС начала заседание с минуты молчания

Заседание ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Женеве началось с минуты молчания в память о погибших в страшном пожаре в Кемерове . Об этом сообщил в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который находится на форуме в составе делегации палаты.

"Сегодняшнее заседание 138-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началось по предложению Президента МПС с минуты молчания по трагедии в Кемерово. Мир скорбит вместе с Россией . Вечная память погибшим", — написал Косачев.

Он призвал применить к виновникам трагедии «жесточайшее наказание». «Обойтись без стрелочников. Должно стать неповадно всем», — заключил сенатор.