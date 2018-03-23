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Водитель автомобиля сбил перебегавшего Кутузовский проспект в неположенном месте пешехода
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Водитель автомобиля сбил перебегавшего Кутузовский проспект в неположенном месте пешехода 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
На Кутузовском проспекте водитель автомобиля совершил наезд на человека, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по городу.
«В районе д. 43 по Кутузовскому проспекту водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы, ему оказывается помощь», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на месте происшествия сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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 Ещё 5 источников 
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