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«Я рыдала, а меня снимали»: владелицу Lexus удивило равнодушие людей в Приморье
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«Я рыдала, а меня снимали»: владелицу Lexus удивило равнодушие людей в Приморье 

Primpress 52 минуты назад
Фото: Primpress
Выяснились подробности происшествия со сгоревшим автомобилем Lexus в Приморье: оказывается, владелице машины отказывались помочь проезжающие водители, из-за чего спасти авто не удалось, сообщает PRIMPRESS.
Напомним, автомобиль марки Lexus загорелся в районе Находкинского перевала в пятницу, 23 марта. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. По словам очевидцев, самостоятельно потушить автомобиль водителю не удалось. На место происшествия прибыл наряд ДПС. В итоге машина выгорела до тла.
Видео с места происшествия опубликовал паблик «ДПС-Контроль». Пользователи принялись обсуждать этот инцидент, как внезапно в комментариях появилась владелица сгоревшей машины. Она рассказала шокирующие подробности. Оказывается, трагедии можно было избежать: долгое время машина просто дымилась. Однако никто не реагировал на просьбы женщины остановиться и помочь.
«Из 100 машин дали огнетушитель и приостановились только 5, когда еще можно было помочь. Люди проезжали, а останавливались, чтобы поснимать. Девушка одна даже снимала как я стою и рыдаю, что говорить, остановите планету, я сойду!», — рассказала автомобилистка.
По словам женщины, она пыталась потушить авто самостоятельно, но все действия оказались тщетными.
«Стояла и рыдала, и никто даже не останавливался. Хорошо была без ребенка, но шокировало больше безразличие людей, чем сгоревшая машина, если честно», — пишет жительница края.
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