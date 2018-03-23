«Я рыдала, а меня снимали»: владелицу Lexus удивило равнодушие людей в Приморье

Выяснились подробности происшествия со сгоревшим автомобилем Lexus в Приморье: оказывается, владелице машины отказывались помочь проезжающие водители, из-за чего спасти авто не удалось, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, автомобиль марки Lexus загорелся в районе Находкинского перевала в пятницу, 23 марта. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. По словам очевидцев, самостоятельно потушить автомобиль водителю не удалось. На место происшествия прибыл наряд ДПС . В итоге машина выгорела до тла.

Видео с места происшествия опубликовал паблик «ДПС-Контроль». Пользователи принялись обсуждать этот инцидент, как внезапно в комментариях появилась владелица сгоревшей машины. Она рассказала шокирующие подробности. Оказывается, трагедии можно было избежать: долгое время машина просто дымилась. Однако никто не реагировал на просьбы женщины остановиться и помочь.

«Из 100 машин дали огнетушитель и приостановились только 5, когда еще можно было помочь. Люди проезжали, а останавливались, чтобы поснимать. Девушка одна даже снимала как я стою и рыдаю, что говорить, остановите планету, я сойду!», — рассказала автомобилистка.

По словам женщины, она пыталась потушить авто самостоятельно, но все действия оказались тщетными.

«Стояла и рыдала, и никто даже не останавливался. Хорошо была без ребенка, но шокировало больше безразличие людей, чем сгоревшая машина, если честно», — пишет жительница края.