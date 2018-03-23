Санитарный вертолет МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного мужчину

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, у мужчины, чье состояние оценивается как тяжелое, было диагностировано отравление продуктами горения и многочисленные ожоги.

В течение всего полета, в котором пострадавшего сопровождали медицинские специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России , он находился на искусственной вентиляции легких.

Во время полета состояние пациента не ухудшилось.

В Нижнем Новгороде пострадавшего на автомобиле Центра медицины катастроф доставили для специализированного лечения Приволжский исследовательский медицинский университет где ему окажут высокотехнологичную медицинскую помощь.