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Санитарный вертолет МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного мужчину
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Санитарный вертолет МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного мужчину 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
23 марта, в пятницу, для транспортировки и оказания необходимой помощи 39-летнему пациенту из поселка Шаранга были задействованы силы санитарной авиации МЧС России по Нижегородской области.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, у мужчины, чье состояние оценивается как тяжелое, было диагностировано отравление
продуктами горения и многочисленные ожоги.
В течение всего полета, в котором пострадавшего сопровождали медицинские специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России, он находился на искусственной вентиляции легких.
Во время полета состояние пациента не ухудшилось.
В Нижнем Новгороде пострадавшего на автомобиле Центра медицины катастроф доставили для специализированного лечения Приволжский исследовательский медицинский университет где ему окажут высокотехнологичную медицинскую помощь.
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