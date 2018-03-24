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Пожар в нацпарке на северо-востоке Армении потушили
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Пожар в нацпарке на северо-востоке Армении потушили 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Пожар в Дилижанском национальном парке на северо-востоке Армении, возникший накануне вечером, потушен, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны.
"Огонь был локализован в 02.05 по местному времени (01.05 мск), потушен в 02.20 (01.20 мск). Из-за труднопроходимой местности пожарные машины задействовать не удалось, работы велись только с использованием человеческих ресурсов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, сгорели около 12 гектаров травяного покрова.
Накануне пресс-секретарь министра охраны природы страны Марине Карапетян сообщила, что на участке Кармир кар ("красный камень") второй охранной зоны Дилижанского национального парка вспыхнул пожар.
Парк площадью свыше 24 тысяч гектаров был создан в 2002 году на территории основанного в 1958 году государственного заповедника. В парке растут свыше 100 видов деревьев, водятся десятки видов животных и птиц.
На территории заповедника находятся несколько средневековых монастырей.
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