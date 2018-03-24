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В Череповце в ДТП пострадал ребенок из-за неосторожности водителя
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В Череповце в ДТП пострадал ребенок из-за неосторожности водителя 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Авария произошла накануне в 19 часов около дома №6 на ул. Рыбинской в Череповце. По предварительной информации, при выезде с второстепенной дороги 42-летняя женщина на «Mitsubishi Outlander» не уступила дорогу «KIA Cerato», в результате чего произошло столкновение.
В ДТП пострадал 9-летний мальчик — пассажир второй иномарки. Ребенок находился на заднем сидении машины. С предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга — его доставили в медучреждение.
Также накануне в Череповце около 16 часов в аварии пострадали два пешехода. Возле дома №45 по Северному шоссе 36-летняя водитель ВАЗ— 2114 сбила двух женщин 58 и 55 лет, которые переходили дорогу по зебре. Они получили ушибы ног, а у 55-летней женщины предварительно диагностирован закрытый перелом левого плеча. Пострадавшие госпитализированы.
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