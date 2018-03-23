Как построить небоскреб за 19 дней?

Несколько лет назад одна из китайских строительных компаний построила 57-этажный небоскреб всего за 19 суток в провинции Хунань. Этот технологичный процесс выглядел как сборка конструктора лего. Он шел без перерывов, отчасти — с использованием заранее собранных блоков.

Да, это очень быстро. Но если учесть, что нормальная скорость возведения небоскребов в том же Шанхае — этаж в день, 3 этажа в сутки уже не выглядят как нечто из ряда вон выходящее: в Китае в принципе строят быстро.

В качестве бонуса — еще одно видео на тему того, как снести небоскреб за 6 секунд. 26-этажное здание построенное в 1990-х годах в китайском Наньчане и известное как первый небоскреб в городе, было снесено в сентябре 2017 года. Причиной для принятия этого решения стал пожар, повредивший внутренности здания. Впрочем, снаружи оно выглядело, как типичная московская новостройка. Даже как-то жалко на это смотреть.