Вместе с телебашней в Екатеринбурге похоронили еще одну историю

Екатеринбурге во время проведения сноса екатеринбургской телебашни на Уралмаше начались демонтажные работы здания бывшего кинотеатра «Темп», который общественники просили признать объектом культурного наследия. Но не успели, сообщает в воскресенье, 25 марта, «АиФ-Урал»

Тревогу о сносе исторического кинотеатра забили накануне сноса телебашни: подрядчик оградил металлическим забором периметр здания. На вопросы взволновавшихся общественников было заявлено, что якобы ограждение предназначено для закрытия зоны от посторонних лиц. Однако на следующее утро к кинотеатру подошла техника. В то время как многие из общественников наблюдали за уничтожением главного екатеринбургского символа в центре города, на Уралмаше начался снос кинотеатра.

Одним из первых тревогу забил исследователь Екатеринбурга Дмитрий Москвин на своей странице в социальной сети Facebook: «На Уралмаше сносят „Темп“! Кто рядом, звоните в полицию!». Но техника продолжала работать о позднего субботнего вечера. Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский записал поздним вечером видео, где сообщил: «Сидим у „Темпа“. Ждём эвакуатор, чтобы отвезти единственную выжившую колонну вечера».

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», неделей ранее представители Уральского общества любителей естествознания отправили в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области заявление на внесение кинотеатра в перечень объектов культурного наследия, обосновав это тем, что объект же признан, как имеющий историческую ценность. На официальный ответ от управления выделяется 90 рабочих дней.

Кинотеатр «Темп» является первым в Екатеринбурге звуковым кинотеатром, построенном в начале 30-х годов XX века. В 1956 году кинотеатр стал широкоэкранным, а в 1966 году — широкоформатным. В начале 90-х годов прошлого века после того, как здание перешло в муниципальную собственность, кинотеатр был закрыт, а вместо него здесь появился культурный центр. Помещения «Темпа» были отданы в аренду на два года общественной организации «Содружество офицеров Уральского региона» с последующей его реконструкцией. В здании размещались склады, мебельный магазин и сомнительное кафе «Солдат удачи». В 2011 году в здании кинотеатра произошел пожар на площади 600 кв.м.

В 2012 году здание кинотеатра было передано ЕМУП «Кинотеатр „Салют“, и в этом же году муниципальное предприятие „Кинотеатр „Темп“ было ликвидировано. С этого момента старейший в Екатеринбурге кинотеатр продолжал пустовать.