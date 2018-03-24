«Темпа» больше нет: на Уралмаше начали сносить заброшенный кинотеатр 

Сегодня утром на Уралмаше начали сносить кинотеатр «Темп». Около 10 утра здание приехал крушить экскаватор.
— Проезжал сегодня утром по улице 22-го Партсъезда, увидел, как там работает экскаватор. Судя по всему, он начал работать ещё раньше, — рассказал Е1.RU читатель Сергей.
Вчера «Темп» обнесли сетчатым забором. И екатеринбуржцы, живущие рядом, даже подумали, что, возможно, скоро начнётся восстановление здания. В пресс-службе застройщика, который собрался осваивать территорию, говорили, что даты сноса ещё нет, а забор делают, чтобы в здание не лазили дети.
— Да, мы ставим забор, мы обязаны территорию охранять. Сейчас там опасно, подростки могут заинтересоваться, — пояснил представитель застройщика. — Мы беспокоимся, что полуразрушенное здание может привлечь внимание и маргинальных личностей или там могут поселиться бродячие собаки. Сейчас наша главная задача заботиться об этой территории.
Но сегодня снос всё-таки начался.
Несколько дней назад кинотеатр «Темп» попросили признать памятником архитектуры. Историки подали заявление о включении здания кинотеатра в реестр объектов культурного наследия. Заявление в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области приняли, а это значит, что на время экспертизы, то есть в течение 90 рабочих дней, кинотеатр не смогут снести.
Результаты экспертизы могут быть готовы и раньше, но пока что, как уточнили Е1.RU в управлении, документов о признании и не признании кинотеатра памятником архитектуры ещё не поступало.
В прошлом году заброшенный кинотеатр приговорили к сносу. Его продали за 27 миллионов ЗАО «ЖК „Есенин“. Здание выкупил один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга, но специально под этот проект создал новое юридическое лицо. После того как стало известно, что „Темп“ снесут, екатеринбургские студенты решили распилить на магниты ступеньки кинотеатра. А мы отправились на экскурсию в известную „заброшку“ Уралмаша. После пожара кинотеатр находится в ужасном состоянии.