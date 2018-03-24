«Темпа» больше нет: на Уралмаше начали сносить заброшенный кинотеатр

Сегодня утром на Уралмаше начали сносить кинотеатр «Темп». Около 10 утра здание приехал крушить экскаватор.

— Проезжал сегодня утром по улице 22-го Партсъезда, увидел, как там работает экскаватор. Судя по всему, он начал работать ещё раньше, — рассказал Е1.RU читатель Сергей.

Вчера «Темп» обнесли сетчатым забором. И екатеринбуржцы, живущие рядом, даже подумали, что, возможно, скоро начнётся восстановление здания. В пресс-службе застройщика, который собрался осваивать территорию, говорили, что даты сноса ещё нет, а забор делают, чтобы в здание не лазили дети.

— Да, мы ставим забор, мы обязаны территорию охранять. Сейчас там опасно, подростки могут заинтересоваться, — пояснил представитель застройщика. — Мы беспокоимся, что полуразрушенное здание может привлечь внимание и маргинальных личностей или там могут поселиться бродячие собаки. Сейчас наша главная задача заботиться об этой территории.

Но сегодня снос всё-таки начался.

Несколько дней назад кинотеатр «Темп» попросили признать памятником архитектуры. Историки подали заявление о включении здания кинотеатра в реестр объектов культурного наследия. Заявление в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области приняли, а это значит, что на время экспертизы, то есть в течение 90 рабочих дней, кинотеатр не смогут снести.

Результаты экспертизы могут быть готовы и раньше, но пока что, как уточнили Е1.RU в управлении, документов о признании и не признании кинотеатра памятником архитектуры ещё не поступало.