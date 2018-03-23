Снести под шумок? Заброшенный кинотеатр «Темп» на Уралмаше огородили забором 

Заброшенный кинотеатр «Темп» на Уралмаше огородили забором, сообщил читатель Е1.RU.
— Я живу рядом с ним, рабочие сегодня делают забор сетчатый, — рассказал Е1.RU читатель Е1.RU. — Я подошёл и спросил: «Ребята, неужели восстанавливать будете?» Они мне говорят «Нет, будем сносить». Сказали, что им на снос дали два дня. Под шумок телебашни собираются, может.
В пресс-службе застройщика, который собрался осваивать территорию, сказали, что даты сноса ещё нет, а забор делают, чтобы в здание не лазили дети.
— Да, мы ставим забор, мы обязаны территорию охранять. Сейчас там опасно, подростки могут заинтересоваться, — пояснил представитель застройщика.. Мы беспокоимся, что полуразрушенное здание может привлечь внимание и маргинальных личностей или там могут поселиться бродячие собаки. Сейчас наша главная задача заботиться об этой территории.
Несколько дней назад кинотеатр «Темп» попросили признать памятником архитектуры. Историки подали заявление о включении здания кинотеатра в реестр объектов культурного наследия. Заявление в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области приняли, а это значит, что на время экспертизы, то есть в течение 90 рабочих дней, кинотеатр не смогут снести.
Результаты экспертизы могут быть готовы и раньше, но пока что, как уточнили Е1.RU в управлении, документов о признании и не признании памятником ещё не поступало.
В прошлом году заброшенный кинотеатр приговорили к сносу. Его продали за 27 миллионов ЗАО «ЖК „Есенин“. Здание выкупил один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга, но специально под этот проект создал новое юридическое лицо. После того как стало известно, что „Темп“ снесут, екатеринбургские студенты решили распилить на магниты ступеньки кинотеатра. А мы отправились на экскурсию в известную „заброшку“ Уралмаша. После пожара кинотеатр находится в ужасном состоянии.