Снести под шумок? Заброшенный кинотеатр «Темп» на Уралмаше огородили забором

Заброшенный кинотеатр «Темп» на Уралмаше огородили забором, сообщил читатель Е1.RU.

— Я живу рядом с ним, рабочие сегодня делают забор сетчатый, — рассказал Е1.RU читатель Е1.RU. — Я подошёл и спросил: «Ребята, неужели восстанавливать будете?» Они мне говорят «Нет, будем сносить». Сказали, что им на снос дали два дня. Под шумок телебашни собираются, может.

В пресс-службе застройщика, который собрался осваивать территорию, сказали, что даты сноса ещё нет, а забор делают, чтобы в здание не лазили дети.

— Да, мы ставим забор, мы обязаны территорию охранять. Сейчас там опасно, подростки могут заинтересоваться, — пояснил представитель застройщика.. Мы беспокоимся, что полуразрушенное здание может привлечь внимание и маргинальных личностей или там могут поселиться бродячие собаки. Сейчас наша главная задача заботиться об этой территории.

Несколько дней назад кинотеатр «Темп» попросили признать памятником архитектуры. Историки подали заявление о включении здания кинотеатра в реестр объектов культурного наследия. Заявление в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области приняли, а это значит, что на время экспертизы, то есть в течение 90 рабочих дней, кинотеатр не смогут снести.

Результаты экспертизы могут быть готовы и раньше, но пока что, как уточнили Е1.RU в управлении, документов о признании и не признании памятником ещё не поступало.