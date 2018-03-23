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Кровля тульской пятиэтажки рухнула под тяжестью снега
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Кровля тульской пятиэтажки рухнула под тяжестью снега 

360tv.ru 1 час назад
Часть кровли многоквартирного дома на улице Рихарда Зорге в Туле обрушилась из-за огромного пласта снега, скопившегося на крыше здания. В результате происшествия никто не пострадал, передает «Интерфакс».
Обрушение не повредило ни одну из квартир пятиэтажки, построенной в 1978 году. Тем не менее сейчас н месте продолжают работать сотрудники городской службы спасения, администрации города и управляющей компании.
В администрации Пролетарского округа уточнили, что кровля упала на железобетонные перекрытия между крышей и верхним этажом дома.
Пострадавших нет. По распоряжению главы города выделены средства на ликвидацию последствий происшествия. Уже к вечеру будет сделано перекрытие, чтобы избежать протекания в квартиры. Все работы планируется выполнить в течение пяти дней
— представитель администрации.
После ЧП состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем договорились расчистить кровлю до конца суток. кроме того, участники заседания решили накрыть участок армированной пленкой, чтобы во избежать протекания, а также составить график проведения восстановительных работ.
Уточняется, что из резервного фонда администрации города выделят деньги на проведение ремонта кровли после предоставления сметы.
В начале марта частичное обрушение крыши жилого дома произошло в Тюмени. Жильцы предположили, что причиной ЧП стали ремонтные работы. Вместе крышей рухнули два балкона пятого этажа.
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