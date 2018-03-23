Ещё
Областная противопожарная комиссия намерена не допустить предстоящим летом лесных пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Областная противопожарная комиссия намерена не допустить предстоящим летом лесных пожаров 

ТРК Губерния 2 часа назад
Сохранить результат 2017 года, когда в лесах региона не было допущено ни одного возгорания. Такую задачу поставили перед собой участники заседания областной противопожарной комиссии. С этой целью предполагается в список территорий, подверженных угрозе огня, включить еще 30 населенных пунктов. Кроме того, в предстоящий пожароопасный период будет усилено межведомственное патрулирование лесного фонда. Сложнее противостоять человеческой беспечности. Так, по состоянию на 21 марта, в области уже зарегистрировано более 500 пожаров. Они унесли 50 жизней. Главная причина — неосторожное обращение с огнем. «Не раз еще будем обращаться к этому вопросу, чем ближе будет весенне-летний сезон. По хорошей традиции, будем проводить учения, которые мы успешно на протяжении последних пяти лет проводим. Будем привлекать все необходимые службы для того, чтобы не допустить пожарной опасности», — отметил врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Александр Нефедов.
ТРК Губерния: последние новости
В Самаре лучших сотрудников противопожарной службы МЧС России наградили медалями За 12 минут был потушен пожар в Алексеевском районе В Самарской области полицейские спасли людей из горящего дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ198
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ444
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Все супероружие РФ показали в одном видео135
«Кокаиновый самолет» совершил загадочный маневр28
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение