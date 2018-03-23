Областная противопожарная комиссия намерена не допустить предстоящим летом лесных пожаров 

Сохранить результат 2017 года, когда в лесах региона не было допущено ни одного возгорания. Такую задачу поставили перед собой участники заседания областной противопожарной комиссии. С этой целью предполагается в список территорий, подверженных угрозе огня, включить еще 30 населенных пунктов. Кроме того, в предстоящий пожароопасный период будет усилено межведомственное патрулирование лесного фонда. Сложнее противостоять человеческой беспечности. Так, по состоянию на 21 марта, в области уже зарегистрировано более 500 пожаров. Они унесли 50 жизней. Главная причина — неосторожное обращение с огнем. «Не раз еще будем обращаться к этому вопросу, чем ближе будет весенне-летний сезон. По хорошей традиции, будем проводить учения, которые мы успешно на протяжении последних пяти лет проводим. Будем привлекать все необходимые службы для того, чтобы не допустить пожарной опасности», — отметил врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Александр Нефедов.