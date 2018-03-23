В Волжском почти за полмиллиона рублей обследуют пострадавший от взрыва газа дом

Деньги будут выделены из резервного фонда.

— Выделенные средства потратят на обследование подъезда и разработку проектно — сметной документации на его капитальный ремонт, — уточнили в пресс — службе администрации Волжского. — Выделить 441 тысячу рублей из резервного фонда решил глава города Игорь Воронин

Взрыв в квартире жилого дома на Пушкина, 74 произошел в субботу в 17:50. Хозяйка квартиры на пятом этаже попала в больницу с ожогами рук и дыхательных путей. Из подъезда эвакуировали 25 человек. Под присмотром спасателей жители забрали из обесточенного дома вещи первой необходимости. Две семьи остановились в гостинице «Ахтуба», ставшей пунктом временного размещения.

Прокуратура города-спутника возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Надзорный орган проверит также управляющую компанию и поставщика газа.

В конце января в доме, пострадавшем от взрыва газа, начали разбирать межкомнатные перегородки и пол. Хозяева квартир на первом, втором и третьем этажах вернулись домой спустя несколько дней после трагедии. А вот их соседям с четвертого и пятого пришлось обживаться во временных квартирах — волжане ждут, когда строители — эксперты закончат обследование здания и сделают диагностику всех инженерных сетей.