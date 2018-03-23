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Один человек госпитализирвован после наезда «скорой» на пешеходов в ЮАО
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Один человек госпитализирвован после наезда «скорой» на пешеходов в ЮАО 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Экстренные службы столицы рассказали о наезде машины скорой помощи на пешеходов в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. Как передает ТАСС, водитель скорой помощи совершил наезд на нескольких человек на регулируемом пешеходном переходе на пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц в ЮАО столицы. По словам источника агентства в экстренных службах, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести: один из пострадавших госпитализирован, еще одному была оказана помощь на месте ДТП. Уточняется, что водитель автомобиля ехал на большой скорости с включенными проблесковыми маячками. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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