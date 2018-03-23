БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО ВАЖНО!

Каждый день в городе Москве происходят пожары. По статистике наибольшее количество пожаров происходит в квартирах жилых домов. При пожарах гибнут и получают травмы люди, в огне гибнет имущество, пожарами причиняется материальный ущерб.

Если завтра беда постучится и в Ваш дом, Вы готовы встретить её во всеоружии? Начинать готовиться отразить опасность необходимо уже сегодня. Ваши верные и незаменимые помощники готовы прийти на помощь!

Установите в своей квартире автономные пожарные извещатели!

Быстро монтируются (саморез с дюбелем/ клей/ двусторонний скотч), работают от обычной батарейки (напряжением 9 Вольт), не требуют обслуживания, доступны по цене от 250 рублей/шт., реагируют на задымление и 24 часа в сутки находятся на страже Вашей безопасности!

Установите в своей квартире пожарный кран бытовой ПК-Б!

Легко монтируется (самостоятельно, либо слесарем-сантехником), устанавливается на сети хозяйственно-питьевого водопровода квартиры в любом удобном для Вас месте (под раковиной мойки на кухне/ в шкафу для инженерных коммуникаций в помещении санузла/в ванной комнате), быстро приводится в действие — 15 секунд (раскатать рукав, открыть кран), легок в обращении — с ним справится даже ребёнок (диаметр рукава 19 мм, масса не более 1,5 кг), достанет до любой точки типовой квартиры (длина рукава с учётом компактной части водяной струи 15 метров), доступен по цене (от 300 рублей), за счёт малого диаметра рукава и двух режимного ствола-распылителя значительно минимизирует ущерб от пролитой воды при тушении пожара. Является наиболее эффективным средством тушения пожара в квартире на ранней стадии его возникновения. Установив ПК-Б в своей квартире, Вы не будете зависеть от добросовестности коммунальных служб, у Вас будет свой персональный пожарный кран, воспользоваться которым Вы сможете в любую минуту.

Имейте в квартире огнетушитель! Огнетушитель — незаменимая вещь для тушения пожаров электрических приборов и электропроводки. Приобретите защитный капюшон фильтрующего действия!

При эвакуации для защиты органов дыхания от таких опасных факторов пожара, как дым и отравляющие продукты горения, применяют защитные капюшоны фильтрующего действия, которые просты в использовании и обеспечивают эффективную защиту органов дыхания человека от перечисленных факторов пожара, в течение времени, необходимого для эвакуации.

В итоге стоимость средств обнаружения, тушения пожара и защиты органов дыхания может не превысить стоимости покупок при одном походе в магазин за продуктами. При ограниченном бюджете можно обеспечить свой дом и всех членов семьи средствами защиты постепенно, в течение года, или нескольких месяцев.

Доступные средства противопожарной защиты — в каждую квартиру (дом), для всей семьи!