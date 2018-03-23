Еще одно летнее кафе откроют в районе в этом году

Новое летнее кафе появится на территории района Бирюлево Западное в этом году. Об этом рассказали местные власти.

Так, сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания появится по адресу: Востряковский проезд, дом 15Б. Его площадь составит 12,5 квадратных метров. Сообщается, что объект не будет мешать движению пешеходов и нарушать установленные нормы.

На данный момент в районе работают три летных кафе, расположенных на Харьковской улице и в Востряковском проезде. Решение открыть еще одну точку обусловлено, во многом, малым количеством предприятий общепита в Бирюлеве Западном.

«Совсем неплохо, если в районе появится летнее кафе, которое будет работать в теплое время года, где местные жители смогут поесть и провести время», — отметили представители властей.

Откроется точка тогда, когда в столице установится стабильно теплая погода.