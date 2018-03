В Нью-Йорке погиб пожарный на съемочной площадке фильма «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона (ФОТО, ВИДЕО)

37-летний Майкл Дэвидсон прибыл по вызову в составе своей пожарной бригады на возгорание в Гарлеме, на Манхэттене , где в ночь с 22 на 23 марта произошел пожар в здании, в помещении которого шли съемки фильма.

Пожар начался в то время, когда в доме находилась съемочная группа во главе с Эдвардом Нортоном , который в этом фильме выступает и в роли режиссера, и в роли актера. Они снимали одну из ночных сцен. Действие фильма «Сиротский Бруклин» разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов, и съемочная группа работает в Гарлеме уже около двух недель, воссоздав на улицах Нью-Йорка Бруклин полувековой давности с вывесками и ретро-автомобилями.

Когда десятки пожарных прибыли к месту происшествия, из окон здания уже вылетали огромные языки пламени. Открытый огонь бушевал на втором этаже. Вся съемочная группа успела покинуть место пожара еще до приезда всех экстренных служб города. Во время схватки с огнем Майкл Дэвидсон по какой-то причине отделился от своей команды, когда его нашли, он уже был без сознания. Он получил сильные ожоги и отравление угарным газом. Раненого доставили в ближайших госпиталь, однако там врачи констатировали его смерть, сообщает

По данным издания, в процессе ликвидации возгорания серьезные ожоги получили еще двое пожарных, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того легкие ранения и ожоги получили еще три человека, но их жизни вне опасности. Были ли эти люди пожарными или гражданскими, не сообщается. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выразил свои соболезнования в связи с трагедией. У погибшего остались четыре малолетних ребенка — три дочери в возрасте семи, трех лет и одного года, а также шестилетний сын. Майкл Дэвидсон был потомственным пожарным, проработавшим на этой службе около 15 лет. Его отец Роберт Дэвидсон также всю жизнь был пожарным, а сейчас находится на пенсии.

"Сиротский Бруклин" — вторая режиссерская работа Нортона. Его дебютом была лента «Сохраняя веру» 2000 года.

Алек Болдуин, Фильм основан на одноименном романе Джонатана Литэма, который рассказывает о детективе с синдромом Туретта, расследующем убийство своего наставника. Нортон сам занимался адаптацией романа и играет в фильме главную роль детектива Лайонела Эссрога. В фильме также снимаются Брюс Уиллис Уиллем Дефо и другие. Выход картины намечен на 2019 год.

Fire at Saint Nicholas and 149th NYC, basement fire on movie set. FDNY out in huge numbers. pic.twitter.com/khhShmC3kY

— Jeanne McLaughlin (@JeanneMcL) 23 марта 2018 г.

Публикация от Etienne Santos (@ien_santos)

22 Мар 2018 в 8:19 PDT Retweeted delcrookes (@hairydel): A firefighter has been killed on the set of a new Bruce Willis and Edward Norton film, Motherless Brooklyn, in New York https://t.co/kxVHc772jy pic.twitter.com/WynWUiBUmc

— Gilberto D. Rosário (@folosantome) 23 марта 2018 г.

Update from Hamilton Heights fire that killed @FDNY firefighter Michael Davidson. You can see right through the fire torn building in Hamilton Heights. An old Chevy used in film set of «Motherless Brooklyn» starring Ed Norton sits in front. pic.twitter.com/lkDhJqAPOL

— Liz Dahlem (@lizdahlem) 23 марта 2018 г.

• A few props still remain from the #MotherlessBrooklyn set where a 5-alarm fire broke out earlier this morning claiming the life of @FDNY firefighter, Michael Davidson & seriously injured two others. • @NY1 / @NY1noticias pic.twitter.com/1basFyzPjo

— Alex Ciccarone (@AlexCiccarone) 23 марта 2018 г.

New York Firefighter Dies Battling Blaze on Set of Bruce Willis, Edward Norton Film 'Motherless Brooklyn' https://t.co/ya0G9uDFkm pic.twitter.com/fynod1FE9B

— MovieMasters101 (@MovieMasters101) 23 марта 2018 г.