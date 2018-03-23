Ещё
В Британии осудили мужчину, хранившего у себя дома 250 бомб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Волоколамского района отправлен в отставку
Глава Волоколамского района отправлен в отставку

В Британии осудили мужчину, хранившего у себя дома 250 бомб 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Судья королевского суда Бристоля приговорил к трем годам тюрьмы мужчину, который хранил у себя дома 250 самодельных взрывных устройств, сообщает газета Daily Mail.
Как сообщает издание, 29-летний Рико Фернандес, помимо бомб, хранил у себя дома контейнеры для боеприпасов, бронежилет, а также химические вещества для создания взрывчатки.
Склад боеприпасов был обнаружен осенью прошлого года, когда в доме Фернандеса сработало одно из взрывных устройств. Работающие на месте взрыва полицейские и пожарные обыскали его дом и эвакуировали соседей. Сам Фернандес в результате взрыва получил сильные ожоги и провел две недели в больнице.
На слушании в суде в пятницу мужчина признался в хранении взрывчатых веществ. В общей сложности Фернандес получил 3 года и четыре месяца тюрьмы. На данный момент он провел в заключении уже около шести месяцев.
Как заявила прокурор Рейчел Дрейк, обвиняемый не руководствовался террористическими мотивами, однако испытывал большой интерес к взрывчатке. Судья постановил, что взрыв произошел случайно и Фернандес не хотел подвергать риску других людей.
РИА Новости: последние новости
Национальная библиотека в Петербурге вернула РПЦ историческое здание В Симферополе в ДТП с автобусом пострадали семь человек В Кузбассе эвакуируют горняков шахты "Юбилейная" после звонка о минировании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ221
Новый советник Трампа готов развязать большую войну132
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Путин обратился к нации813
Минфин готовится пойти на риск48
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение