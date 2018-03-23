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МЧС устроил пожарно-спасательный флешмоб для камчатских школьников
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МЧС устроил пожарно-спасательный флешмоб для камчатских школьников 

Мир24 1 час назад
Камчатские школьники приняли участие в пожарно-спасательном флешмобе МЧС. Для детей провели занятия по оказанию помощи пострадавшим.
Спасатели объяснили и подробно показали, как помочь человеку, который провалился под лед. А правила поведения на зимней реке школьникам рассказали во время викторины.
«С детьми были проведены занятия, которые в игровой форме продемонстрировали как нужно применять спасательные средства, такие как конец Александрова и спасательный круг. Также были продемонстрированы современные образцы техники, используемые как в повседневной деятельности, так и при аварийно-спасательных работах», — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Камчатскому краю Никита Хмелев.
Такие же флешмобы МЧС в течение месяца прошли в десятках городов России.
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