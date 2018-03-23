В стиле Екатеринбурга: три городских символа, которые потерял Архангельск

Екатеринбург потеряет символ города — 24 марта там собираются снести недостроенную телебашню. На фоне этой истории 29.ru решил напомнить, какие известные и культурно значимые объекты потерял Архангельск . Их как минимум три: шхуна «Запад», цирк на Троицком и известный на весь мир, но спорный Дом Сутягина.

Для Екатеринбурга снос телебашни — потеря, общественники даже собирались обнять ее в день сноса, чтобы таким образом защитить. Вопрос о том, нужен ли Екатеринбургу этот объект, не поднимался — власть поставила город перед фактом.

Строительство башни началось 1983 году. В 1991 году стройка заморозилась. Власти Екатеринбурга и Свердловской области публично заявляли, что рассматривают возможность сохранения башни, ставшей одним из символов города. Однако в начале февраля стало известно, что башню все-таки снесут. На территории, где она расположена, собираются строить стадион для хоккейного клуба «Автомобилист».

1. Шхуна «Запад» — подожгли

Эта история напоминает долгие споры о шхуне «Запад», которую много лет призывали реставрировать архангельские краеведы, историки и общественники, но в один день споры просто потеряли смысл — объект сгорел. Трехмачтовая парусно-моторная шхуна «Запад» — это памятник северным деревянным парусным судам в Архангельске. Ее построили в 1949 году в Финляндии и передали в Эстонское пароходство, где перевозили на ней грузы и использовали как учебное судно. Шхуна участвовала в съемках фильма «Георгий Седов», была музеем, а потом стала городской достопримечательностью — в 1983 году ее установили на Красной пристани как памятник романтической эпохе парусного флота и символ первого порта России — Архангельска.

Трехмачтовая парусно-моторная шхуна «Запад» была памятником северным деревянным парусным судам в Архангельске

В мае 2016 года на шхуне произошел пожар, установленная причина — поджог. Так город потерял памятник, и теперь его защитники требуют от городских властей создать копию уникального парусника.

2. Дом Сутягина — разобрали

Еще один объект, который прославил Архангельск за его пределами, — Дом Сутягина. Это был уникальный деревянный небоскрёб в 13 этажей, который построил в Соломбале бизнесмен Николай Сутягин. Дом был частично разобран в декабре 2008 года по решению суда до четырёх этажей как самовольная постройка. А 5 мая 2012 года часть, оставшаяся от деревянного небоскреба, сгорела.

Конечно, объект спорный, однако Дом Сутягина был одной из самых высоких частных деревянных построек в России. Дом Сутягина был признан сенсацией года на конференции «Деревянное строительство в северных городах», проходившей в норвежском городе Тронхейме, его даже хотели занести в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое деревянное здание в мире. Однако этому не суждено было случиться — в июле 2008 года суд постановил, что здание построено незаконно, и часть его в итоге была разобрана. Остатки дома сгорели 5 мая 2012 года — огонь перенесся на творение Сутягина от соседней бани.

Дом Сутягина даже хотели занести в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое деревянное здание в мире

3. Цирк — некому снести

Судьба архангельского цирка решается уже 28 лет. Он работал с 1929 по 1989 год. Огромное здание с уникальной историей на Троицком проспекте находится сейчас в аварийном состоянии. В советские времена архангельский цирк был убыточным, потому что работал всего 2-3 месяца в году, в итоге он часто пустовал и пришел в упадок. Городские архитекторы не раз отмечали, что вопрос о его восстановлении не ставится, настолько обветшал объект за эти годы. Его в любом случае будут сносить, однако это тоже стоит денег, и даже больших, чем стоит порой реставрация некоторых объектов. Тем не менее в прошлом году в Архангельске снова заговорили о том, что городу нужен цирк. Сохранить здание не удастся, на его месте может появиться другое здание — нового эстрадно-циркового комплекса. Если, конечно, на это найдутся деньги.

Огромное здание с уникальной историей на Троицком проспекте находится сейчас в аварийном состоянии

А какие символы города, по-вашему, утратил Архангельск? Свои варианты пишите в комментариях под этим текстом.