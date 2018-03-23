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В Сети появились кадры наезда скорой на людей на юге Москвы
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В Сети появились кадры наезда скорой на людей на юге Москвы 

360tv.ru 1 час назад
На Youtube опубликовано видео, где карета скорой помощи сбивает двух людей на пешеходном переходе. Трагедия произошла 23 марта в 14:25 на Радиальной улице Москвы около дома №10. В результате ДТП два человека пострадали.
Как сообщил
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Hue, под колесами скорой помощи оказались два подростка 17 и 18 лет. По предварительным данным, один из них получил сотрясение мозга и поранил лоб. Его госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Никакой информации о втором пострадавшем на данный момент нет.
Известно, что неотложка спешила на вызов на Бирюлевскую улицу. В итоге туда отправились другие врачи.
Скорая помощь наехала на пешеходов на юге Москвы. Через несколько минут участники ДТП позвонили в экстренные службы и рассказали о происшествии.
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