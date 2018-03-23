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Неисправна проводка? Ждите пожара!
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Неисправна проводка? Ждите пожара! 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Одной из самых распространенных причин возникновения пожаров в жилом секторе является неисправная электропроводка.
Необходимо следить за состоянием изоляции проводов и кабелей, вовремя производить замену поврежденных. Также большую опасность в пожарном плане представляет старая проводка. Со временем изоляция таких проводов просто высыхает, растрескивается и осыпается, что может привести к короткому замыканию и возгоранию помещений.
Легче предупредить пожар, чем ликвидировать его последствия. Критически осмотрите своё жильё и постройки, как и где, проложены электропровода, не искрят ли при эксплуатации электроразведки? Устраните найденные проблемы с электричеством. Исправная электропроводка — залог безопасности вашего жилья и ваших близких.
Напоминаем основные правила безопасного обращения с электрооборудованием:
-не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию. Не закрывайте электропроводку обоями, коврами, не применяйте бумажные абажуры;
— устанавливайте калиброванные предохранители в электросчетчик, не допускайте «скруток» электропроводов;
— не включайте в электросеть одновременно несколько потребителей тока (лампа, утюг, чайник и т.п.) с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и короткое замыкание;
-не используйте электронагревательные приборы самодельного (кустарного) изготовления.
Если вы заметили, что сильно нагреваются вилки, розетки, электропровода во время работы электробытовой техники, имеется искрение и звук потрескивания в розетках, запах горящей резины или пластмассы, имеются следы копоти на розетках и вилках, то это значит, что электропроводка неисправна. Необходимо срочно принять меры по её замене.
Помните, что любые электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить водой. При загорании электроприборов в первую очередь надо выдернуть вилку из розетки, если нет возможности полностью обесточить квартиру.
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