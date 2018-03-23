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В Югре 44 населенных пункта может затопить этой весной
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В Югре 44 населенных пункта может затопить этой весной 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Югре утверждён реестр, в который включены населённые пункты, попадающие в зону возможного подтопления. В него внесены 44 поселения округа. По подсчётам подтопленными могут оказаться 2178 жилых дома.
В случае наводнения и затопления жилых местностей в Ханты-Мансийском округе создано 45 пунктов временного размещения, в которых могут поместиться и жить 7800 эвакуируемых.
На территории округа сформирована группировка сил, в которой состоят более 10 000 человек и находится около 2-х тысяч единиц техники, в том числе авиационная техника и плавающие средства.
На данный момент на территории округа выявлены 5 затороопасных участков на реках Обь и Иртыш. Для обеспечения безаварийного пропуска льда по рекам создан запас взрывчатых веществ. КУ «Центроспас-Югория» подготовило и обучило команду, которая проведет взрывы льда.
Все мероприятия плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2018 года на территории ХМАО–Югры выполняются в установленные сроки, сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по ХМАО–Югре.
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