В Югре 44 населенных пункта может затопить этой весной

Югре утверждён реестр, в который включены населённые пункты, попадающие в зону возможного подтопления. В него внесены 44 поселения округа. По подсчётам подтопленными могут оказаться 2178 жилых дома.

В случае наводнения и затопления жилых местностей в Ханты-Мансийском округе создано 45 пунктов временного размещения, в которых могут поместиться и жить 7800 эвакуируемых.

На территории округа сформирована группировка сил, в которой состоят более 10 000 человек и находится около 2-х тысяч единиц техники, в том числе авиационная техника и плавающие средства.

На данный момент на территории округа выявлены 5 затороопасных участков на реках Обь и Иртыш. Для обеспечения безаварийного пропуска льда по рекам создан запас взрывчатых веществ. КУ «Центроспас-Югория» подготовило и обучило команду, которая проведет взрывы льда.