В Югре 44 населенных пункта может затопить этой весной 

В Югре утверждён реестр, в который включены населённые пункты, попадающие в зону возможного подтопления. В него внесены 44 поселения округа. По подсчётам подтопленными могут оказаться 2178 жилых дома.
В случае наводнения и затопления жилых местностей в Ханты-Мансийском округе создано 45 пунктов временного размещения, в которых могут поместиться и жить 7800 эвакуируемых.
На территории округа сформирована группировка сил, в которой состоят более 10 000 человек и находится около 2-х тысяч единиц техники, в том числе авиационная техника и плавающие средства.
На данный момент на территории округа выявлены 5 затороопасных участков на реках Обь и Иртыш. Для обеспечения безаварийного пропуска льда по рекам создан запас взрывчатых веществ. КУ «Центроспас-Югория» подготовило и обучило команду, которая проведет взрывы льда.
Все мероприятия плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2018 года на территории ХМАО–Югры выполняются в установленные сроки, сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по ХМАО–Югре.