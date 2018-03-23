Скорая помощь сбила людей на светофоре

Машина скорой помощи сбила несколько человек на пешеходном переходе в московском районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц автомобиль скорой помощи сбил пешеходов на регулируемом пешеходном переходе. Один из пострадавших госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Отмечается, что скорая помощь ехала на высокой скорости с включенными проблесковыми маячками. Был ли включен звук сирены, источник ТАСС не уточнил.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.