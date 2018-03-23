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Скорая помощь сбила людей на светофоре
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Скорая помощь сбила людей на светофоре 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Машина скорой помощи сбила несколько человек на пешеходном переходе в московском районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц автомобиль скорой помощи сбил пешеходов на регулируемом пешеходном переходе. Один из пострадавших госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте», — сказал собеседник агентства.
Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Отмечается, что скорая помощь ехала на высокой скорости с включенными проблесковыми маячками. Был ли включен звук сирены, источник ТАСС не уточнил.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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