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Ночью в гаражном кооперативе на Широтной сгорела Toyota
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Ночью в гаражном кооперативе на Широтной сгорела Toyota 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Накануне, 22 марта, в тюменском гаражном кооперативе загорелась иномарка. Это произошло ночью, поэтому другие автомобилисты, чьи гаражи расположены рядом, рисковали лишиться имущества. Но прибывшие спасатели успели вовремя затушить пламя.
В МЧС информацию об этом подтвердили.
— Загорелась машина марки Toyota. На место оперативно прибыли две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания, — прокомментировал Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Когда пожарные приехали к месту вызова, то огонь уже успел распространиться по всему салону машины. Очевидцы сообщают, что был риск возгорания и другого автомобиля. К счастью, это удалось предотвратить. Несмотря на то, что к месту пожара были привлечены еще медики скорой, помощь никому не понадобилась. Пострадавших здесь не было.
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