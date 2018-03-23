Ночью в гаражном кооперативе на Широтной сгорела Toyota

Накануне, 22 марта, в тюменском гаражном кооперативе загорелась иномарка. Это произошло ночью, поэтому другие автомобилисты, чьи гаражи расположены рядом, рисковали лишиться имущества. Но прибывшие спасатели успели вовремя затушить пламя.

МЧС информацию об этом подтвердили.

— Загорелась машина марки Toyota. На место оперативно прибыли две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания, — прокомментировал Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области

Когда пожарные приехали к месту вызова, то огонь уже успел распространиться по всему салону машины. Очевидцы сообщают, что был риск возгорания и другого автомобиля. К счастью, это удалось предотвратить. Несмотря на то, что к месту пожара были привлечены еще медики скорой, помощь никому не понадобилась. Пострадавших здесь не было.