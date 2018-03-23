На Ямале новая система экстренного оповещения найдет лесные пожары даже из космоса

Сегодня, 23 марта, в Центре управления кризисными ситуациями запустили в рабочую эксплуатацию пульт управления модернизированной системы оповещения, сигнал оповещения с которого теперь может запускаться как на региональном уровне, так и на уровне муниципалитетов.

Все муниципальные системы объединены на уровне Центра управления кризисными ситуациями правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Именно с презентованного на мероприятии пульта управления дежурный сможет оперативно и беспрепятственно осуществлять оповещение разного уровня в случае необходимости.

Наталия Фиголь поздравила с этим замечательным событием и от имени правительства Ямало-Ненецкого автономного округа поблагодарила всех, кто принимал в нём участие, высказав особые слова благодарности непосредственным исполнителям — сотрудникам департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона и компании «Ростелеком».

Заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата главы региона отметила, что работа в этом направлении началась в регионе в соответствии с требованиями указа Президента РФ. Своевременно было издано распоряжение правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определены зоны оповещения. В 15 населённых пунктах установлено оборудование комплексной системы экстренного оповещения населения.