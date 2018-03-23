На Ямале новая система экстренного оповещения найдет лесные пожары даже из космоса 

Сегодня, 23 марта, в Центре управления кризисными ситуациями запустили в рабочую эксплуатацию пульт управления модернизированной системы оповещения, сигнал оповещения с которого теперь может запускаться как на региональном уровне, так и на уровне муниципалитетов.
Система создана компанией «Ростелеком» по заказу правительства ЯНАО. Это первая подобная система в регионах Уральского федерального округа. Мероприятие состоялось с участием заместителя губернатора ЯНАО, руководителя аппарата главы региона Наталии Фиголь, первого заместителя директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергея Юдина и директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александра Оболтина.
Все муниципальные системы объединены на уровне Центра управления кризисными ситуациями правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Именно с презентованного на мероприятии пульта управления дежурный сможет оперативно и беспрепятственно осуществлять оповещение разного уровня в случае необходимости.
Наталия Фиголь поздравила с этим замечательным событием и от имени правительства Ямало-Ненецкого автономного округа поблагодарила всех, кто принимал в нём участие, высказав особые слова благодарности непосредственным исполнителям — сотрудникам департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона и компании «Ростелеком».
Заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата главы региона отметила, что работа в этом направлении началась в регионе в соответствии с требованиями указа Президента РФ. Своевременно было издано распоряжение правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определены зоны оповещения. В 15 населённых пунктах установлено оборудование комплексной системы экстренного оповещения населения.
Во время встречи собравшимся представили возможности модернизированной системы оповещения. Основой системы является комплекс технических средств, включающий центральные станции в Салехарде (2 станции), Аксарке, Красноселькупе, Мужах, Ноябрьске, Тарко-Сале и смонтированные на зданиях выносные акустические устройства (громкоговорители и устройства запуска сирен). Точки оповещения размещены на крышах самых высоких зданий округа, чтобы обеспечить полное звуковое покрытие населённых пунктов с учётом особенностей ландшафта. Сигнал сирены достигает 600-800 метров, речевое сообщение — 400-500 метров. Каждая точка оповещения обеспечена источником бесперебойного питания. В рамках мероприятия участникам продемонстрировали возможности системы в части обнаружения лесных пожаров и оперативной отработки данной ЧС (снимки из космоса).