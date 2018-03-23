Ещё
В Госдуме пройдут парламентские слушания по проблемам леса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме пройдут парламентские слушания по проблемам леса 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
По поручению спикера Госдумы Вячеслав Володина, Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям приступил к подготовке парламентских слушаний по проблемам леса. Об этом заявил глава Комитета Николай Николаев в ходе пленарного заседания палаты в пятницу.
«Выполняя поручение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, комитет начал подготовку больших парламентских слушаний, которые будут посвящены проблемам лесопользования», — сказал Николай Николаев.
По словам депутата, фракция «Единая Россия» постоянно ведёт работу над законодательными инициативами, направленными на повышение эффективности лесопользования.
«Более чем за год мы одобрили целый ряд законопроектов. К примеру, закон о помощи компаниям, которые заняты глубокой переработкой леса, были возвращены конкурсы вместо аукционов. Кроме того, было упрощено формирование добровольных пожарных дружин, введена обязанность субъектов публиковать полную информацию о лесе. Мы создали условия для эффективного использования материалов космических съемок для контроля ситуации в лесу, а также добились роста бюджетных расходов на борьбу с лесными пожарами», — сказал Николаев.
Депутат также добавил, что накануне комитет одобрил подготовленный ко второму чтению законопроект о валежнике, в разработке которого участвовали более 70 думских парламентариев.
«Законопроект о валежнике — это как раз пример того, как законодательная инициатива рождается не в тиши кабинетов. Потому что вдали от леса весьма проблематично представить, что проблема с валежником кого-то из людей волнует», — сказал Николай Николаев.
Парламентская газета: последние новости
Порядок организации подразделений противопожарной службы изменят Штраф за предоставление ложных сведений о лесных пожарах введён в России Бесплатный гектар вблизи космодрома Восточный не дадут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации810
Савченко грозит «пожизненное»92
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети29
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды65
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение