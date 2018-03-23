В Госдуме пройдут парламентские слушания по проблемам леса

По поручению спикера Госдумы Вячеслав Володина , Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям приступил к подготовке парламентских слушаний по проблемам леса. Об этом заявил глава Комитета Николай Николаев в ходе пленарного заседания палаты в пятницу.

«Выполняя поручение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, комитет начал подготовку больших парламентских слушаний, которые будут посвящены проблемам лесопользования», — сказал Николай Николаев.

По словам депутата, фракция «Единая Россия» постоянно ведёт работу над законодательными инициативами, направленными на повышение эффективности лесопользования.

«Более чем за год мы одобрили целый ряд законопроектов. К примеру, закон о помощи компаниям, которые заняты глубокой переработкой леса, были возвращены конкурсы вместо аукционов. Кроме того, было упрощено формирование добровольных пожарных дружин, введена обязанность субъектов публиковать полную информацию о лесе. Мы создали условия для эффективного использования материалов космических съемок для контроля ситуации в лесу, а также добились роста бюджетных расходов на борьбу с лесными пожарами», — сказал Николаев.

Депутат также добавил, что накануне комитет одобрил подготовленный ко второму чтению законопроект о валежнике, в разработке которого участвовали более 70 думских парламентариев.

«Законопроект о валежнике — это как раз пример того, как законодательная инициатива рождается не в тиши кабинетов. Потому что вдали от леса весьма проблематично представить, что проблема с валежником кого-то из людей волнует», — сказал Николай Николаев.