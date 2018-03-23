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Чудесное спасение уральца из объятой пламенем квартиры сняли на видео
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Чудесное спасение уральца из объятой пламенем квартиры сняли на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Трагедией обернулось бурное застолье по случаю получения пенсий в Каменске-Уральском — один из участников «мероприятия» не потушил сигарету, и квартиру на четвертом этаже объяло пламя. Владелица недвижимости сгорела заживо, ее сестра-инвалид успела выбежать в коридор, а вот гражданскому супругу пришлось на время почувствовать себя Человеком-пауком. Очевидцы сняли на видео спасение мужчины.
Пожар вспыхнул около 8 часов утра пятницы в доме на проспекте Победы. Соседи давно махнули рукой на жильцов квартиры на четвертом этаже, где постоянно происходили попойки и драки со скандалами. Впрочем, они забыли о старых обидах, когда беда постучала в двери, и живо поддерживали оказавшегося в огненной ловушке 28-летнего сожителя владелицы недвижимости. Сама она сгинула в огне, а ему удалось выбраться через окно, из которого валил черный дым, и пробраться к балкону.
Подоспевшие пожарные струей воды сбили подступавшее в мужчине пламя, а его самого спустя несколько минут сняли с помощью автолестницы и отправили в больницу, где уже находилась 46-летняя сестра погибшей женщины.
Через полчаса пожар был потушен, но к тому моменту квартира полностью выгорела.
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