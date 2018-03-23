Ещё
На «Паюте» сгорело общежитие. Но все контракты будут выполнены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Паюте» сгорело общежитие. Но все контракты будут выполнены 

ИА Север-Пресс 51 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Пожар на мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» не скажется на работе предприятия, все контракты будут выполнены полностью. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» рассказал директор предприятия Алексей Верещак.
Ночью 21 марта в 04:15 в общежитии предприятия вспыхнул огонь. Работники пытались локализовать пожар собственными силами, однако из-за ветреной погоды здание выгорело полностью. Персонал был вовремя эвакуирован. Два работника предприятия, которые отравились продуктами горения, находятся в Салехардской окружной клинической больнице под наблюдением врачей. Их здоровью ничего не угрожает. Однако пострадавших могло быть больше, если бы не своевременная и квалифицированная помощь дежурившего на ФАПе специалиста Аксарковской больницы Максима Аксёнова. Первую помощь, кров и питание пострадавшим предоставили работники фактории. Сейчас оставшиеся без жилья работники расселены в трех жилых балках, предоставленных предприятием «Газпромнефть-Снабжение».
«Это новые балки, до конца рабочего дня они были установлены, подключены к электроснабжению. Все работники получили несколько комплектов одежды и средства личной гигиены. Сейчас уточняются размеры материального ущерба работников для выплаты компенсаций», — рассказал Алексей Верещак.
По предварительной оценке комиссии госпожнадзора, причиной пожара стало короткое замыкание. Производственный комплекс предприятия, где происходит забой и производство мяса, не пострадал. По словам директора предприятия, жилой модуль будет отстроен заново уже к следующей убойной кампании. Сейчас администрация Приуральского района определяет источники финансирования для оказания помощи предприятию.
ИА Север-Пресс: последние новости
Осторожно, сход снега! В Мужах двое детей пострадали при сходе снега с крыши На Ямале новая система экстренного оповещения найдет лесные пожары даже из космоса В Пуровском районе столкнулись локомотив и снегоуборщик. Есть пострадавший
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации810
Савченко грозит «пожизненное»92
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети29
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды65
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение