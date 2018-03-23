На «Паюте» сгорело общежитие. Но все контракты будут выполнены

Пожар на мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» не скажется на работе предприятия, все контракты будут выполнены полностью. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» рассказал директор предприятия Алексей Верещак

Ночью 21 марта в 04:15 в общежитии предприятия вспыхнул огонь. Работники пытались локализовать пожар собственными силами, однако из-за ветреной погоды здание выгорело полностью. Персонал был вовремя эвакуирован. Два работника предприятия, которые отравились продуктами горения, находятся в Салехардской окружной клинической больнице под наблюдением врачей. Их здоровью ничего не угрожает. Однако пострадавших могло быть больше, если бы не своевременная и квалифицированная помощь дежурившего на ФАПе специалиста Аксарковской больницы Максима Аксёнова . Первую помощь, кров и питание пострадавшим предоставили работники фактории. Сейчас оставшиеся без жилья работники расселены в трех жилых балках, предоставленных предприятием «Газпромнефть-Снабжение».

«Это новые балки, до конца рабочего дня они были установлены, подключены к электроснабжению. Все работники получили несколько комплектов одежды и средства личной гигиены. Сейчас уточняются размеры материального ущерба работников для выплаты компенсаций», — рассказал Алексей Верещак.

По предварительной оценке комиссии госпожнадзора, причиной пожара стало короткое замыкание. Производственный комплекс предприятия, где происходит забой и производство мяса, не пострадал. По словам директора предприятия, жилой модуль будет отстроен заново уже к следующей убойной кампании. Сейчас администрация Приуральского района определяет источники финансирования для оказания помощи предприятию.