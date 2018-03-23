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Работали пожарные и два экипажа ДПС. Массовое ДТП произошло на проспекте Гагарина
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Работали пожарные и два экипажа ДПС. Массовое ДТП произошло на проспекте Гагарина 

Нижегородская правда 55 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото vk.com/chp_nnРаботали пожарные и два экипажа ДПС. Массовое ДТП произошло на проспекте ГагаринаАвария произошла на проспекте Гагарина в районе кинотеатра «Электрон». Как сообщили в отделе пропаганды областного Управления Госавтоинспекции, за рулём «Лады» была 23-летняя девушка, получившая права три года назад. Она не справилась с управлением, и машина вышла на встречную полосу, по которой в этот момент двигался автомобиль «Митцубиси».
В результате столкнулись три машины: «Лада», «Митцубиси» и ещё одна отечественная легковушка. Автоледи из «Лады Калины»» увезли в больницу с сотрясением мозга и переломом. У 45-летнего водителя «Митцубиси» и его 52-летней пассажирки ушибы, госпитализация не потребовалась. ДТП вызвало резонанс в соцсетях. Один из очевидцев сообщил: «Видел последствия! Работали пожарные и два экипажа ДПС. По всей видимости, „Калину“ занесло и развернуло поперёк полосы». Другой пользователь высказал предположение, что водитель «Лады» «решила повернуть через две сплошные».JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNELTkzMjExODY4JTI2aWQlM0Q0NTYyNDA3NDYlMjZoYXNoJTNENjg2MzM5YWVjYWE1ZWYzYyUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyNjQwJTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyMzYwJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF
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