Рабочие оставили без отопления более 50 домов в Кирове

По данным пресс-службы кировской мэрии, сегодня в 11:00 в ходе проведения земляных работ произошёл порыв двух кабелей 6 кВ.

«В результате механического повреждения кабельной линии и аварийного отключения без электроэнергии остался производственный район КМДК, в том числе и котельная, которая обеспечивает теплом жителей микрорайона», — говорится в сообщении.

По данным Единой диспетчерской службы без отопления на момент отключения остались 52 жилых дома, детский сад № 19 на ул. Лесозаводской, пожарная часть, магазин. Для ликвидации последствий аварийного отключения были задействованы персонал и техника АО «Горэлектросеть».

«Силами ремонтников АО «Горэлектросеть» был проведен монтаж двух вставочных муфт, проведено испытание, к 17-00 кабель будет введен в эксплуатацию. Временное электроснабжение котельной на период проведения ремонтных работ обеспечивается с помощью дизельного генератора мощностью 200 кВт», — уточняют в пресс-службе горадминистрации.