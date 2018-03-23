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Рабочие оставили без отопления более 50 домов в Кирове
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Рабочие оставили без отопления более 50 домов в Кирове 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы кировской мэрии, сегодня в 11:00 в ходе проведения земляных работ произошёл порыв двух кабелей 6 кВ.
«В результате механического повреждения кабельной линии и аварийного отключения без электроэнергии остался производственный район КМДК, в том числе и котельная, которая обеспечивает теплом жителей микрорайона», — говорится в сообщении.
По данным Единой диспетчерской службы без отопления на момент отключения остались 52 жилых дома, детский сад № 19 на ул. Лесозаводской, пожарная часть, магазин. Для ликвидации последствий аварийного отключения были задействованы персонал и техника АО «Горэлектросеть».
«Силами ремонтников АО «Горэлектросеть» был проведен монтаж двух вставочных муфт, проведено испытание, к 17-00 кабель будет введен в эксплуатацию. Временное электроснабжение котельной на период проведения ремонтных работ обеспечивается с помощью дизельного генератора мощностью 200 кВт», — уточняют в пресс-службе горадминистрации.
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