В СК начали проверку по факту гибели студента, упавшего с крыши Дома Советов

Калининграде 19-летний студент разбился насмерть, упав с крыши Дома Советов. Трагедия случилась 21 марта, сообщили в Следственном управлении следственного комитета по Калининградской области.

Сейчас следователи проводят проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как именно молодой человек попал в здание, и при каких обстоятельствах упал с крыши недостроя, пока неясно. Тело юноши нашли на площадке возле Дома Советов.