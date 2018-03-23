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В Архангельске эвакуировали 200 сотрудников отделения «Сбербанка»
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В Архангельске эвакуировали 200 сотрудников отделения «Сбербанка» 

АиФ Архангельск 37 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске пожарные проводят учения на двух объектах ПАО «Сбербанк», около 200 сотрудников центрального отделения были эвакуированы из здания на проспекте Ломоносова.
Система оповещения сработала в 9:30. Все сотрудники банка взяли с собой спасательные устройства — простые в использовании защитные «колпаки», предназначенные для экстренной защиты органов дыхания при эвакуации в условиях пожара. Об этом сообщает ARH112.
Прибывшие через несколько минут пожарные обнаружили очаг возгорания в одном из кабинетов на 6 этаже — по легенде, там произошло короткое замыкание микроволновой печи.
Затем пожарная тревога прозвучала в офисе Сбербанка на ул. Свободы, 26, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома. Пожарные отработали правильность действий персонала банка при эвакуации.
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