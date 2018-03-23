Власти Ленобласти усилят меры противопожарной безопасности в социальных учреждениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 23 марта. / ТАСС /. Правительство Ленинградской области распорядилось повысить меры противопожарной безопасности в социальных учреждениях региона. Эта мера связана с пожаром, который произошел утром в пятницу в Гатчинском психоневрологическом интернате и стал причиной эвакуации 140 пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"В связи со случившемся комитет по соцзащите населения Ленинградской области примет меры по усилению противопожарной безопасности во всех учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием", — сказали в пресс-службе.

По информации комитета по социальной защите населения, 23 марта в 06:20 мск на втором этаже Гатчинского ПНИ персонал учреждения почувствовал запах гари, сотрудники учреждения незамедлительно вызвали пожарную охрану и провели эвакуацию проживающих в интернате людей. На улицу вывели 140 человек.

По информации ГУ МЧС по Ленинградской области, в помещении тлел мусор, с пожаром удалось справиться за 15 минут. К тушению привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. После обследования помещений людей вернули на места. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на месте работают дознаватели противопожарной службы и специалисты комитета по социальной защите населения, которые проводят служебную проверку.