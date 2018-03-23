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В Белинском районе после возгорания «LADA-GRANTA» погибли три человека
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В Белинском районе после возгорания «LADA-GRANTA» погибли три человека 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Белинском районе Пензенской области инспекторы регионального УГИБДД сообщили о трагедии на дороге «Тамбов-Пенза». В аварии с участием фуры погибли три человека.
По предварительным данным, 22 марта в 18:50 на 178 километре трассы проезжую часть не поделили легковушка «LADA-GRANTA», которой управлял 34-летний водитель, и фура «Скания R420» под управлением 43-летнего мужчины.
«После столкновения вспыхнул автомобиль «LADA-GRANTA». В результате автокатастрофы водитель и пассажиры автомобиля «LADA-GRANTA», 43-летняя женщина и 45-летний мужчина, от полученных ранений погибли на месте. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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