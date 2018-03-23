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Выборгскую городскую поликлинику эвакуировали из-за угрозы взрыва
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Выборгскую городскую поликлинику эвакуировали из-за угрозы взрыва 

Ivyborg.ru 1 час назад
Корреспондент ivbg.ru, находящийся в городской поликлинике Выборга, сообщает, что персонал и посетителей эвакуировали из-за угрозы взрыва. На место приехали сотрудники Росгвардии в шлемах и бронижилетах
На место продолжают подъезжать служебные автомобили. Ильинскую улице оцепили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов попросили отогнать машины подальше от здания. Вполне возможно, причиной эвакуации стало «минирование» по телефону, как это было накануне, 22 марта, со зданием выборгского УМВД.
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