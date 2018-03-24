Ещё
Оренбургское МЧС готово к весеннему паводку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
России объявили дипломатическую войну
России объявили дипломатическую войну

Оренбургское МЧС готово к весеннему паводку 

ProOren 46 минут назад
В пятницу, 23 марта, прошел строевой смотр оперативных групп регионального ГУ МЧС России по готовности к весеннему паводку 2018 года
На сегодняшний день уточнен состав сил и средств предприятий, организаций и ведомств. Все готовы к проведению аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ в период весеннего половодья.
Также сообщается о том, что на помощь в аварийных ситуациях могут привлечь более 10 тыс. человек и свыше 2 тыс. техники, от МЧС — более 2 тысяч человек и 340 единиц техники. К половодью подготовлены свыше 700 маломерных судов. Для проведения воздушной разведки и мониторинга паводковой обстановки МЧС планирует применять 10 квадрокоптеров и один вертолет Ми-8.
«Опыт работы в период пропуска паводковых вод за прошедшие годы у наших сотрудников накоплен солидный, в зону бедствия едут настоящие профессионалы, прекрасно знающие на собственном опыте все каверзы паводковой ситуации, различные нюансы и сложности, встречающиеся в данной работе», — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов.
В настоящее время меры по подготовке к весеннему паводку 2018 года принимаются на всех уровнях Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС.
ProOren: последние новости
В Оренбурге на Победы горела квартира в многоэтажке В Сорочинске поезд насмерть сбил 80-летнюю пенсионерку Под Бугурусланом на трассе Chevrolet Niva слетела в кювет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину413
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ119
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку100
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам59
России объявили дипломатическую войну1467
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
России объявили дипломатическую войну
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение