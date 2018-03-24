Оренбургское МЧС готово к весеннему паводку

В пятницу, 23 марта, прошел строевой смотр оперативных групп регионального ГУ МЧС России по готовности к весеннему паводку 2018 года

На сегодняшний день уточнен состав сил и средств предприятий, организаций и ведомств. Все готовы к проведению аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ в период весеннего половодья.

Также сообщается о том, что на помощь в аварийных ситуациях могут привлечь более 10 тыс. человек и свыше 2 тыс. техники, от МЧС — более 2 тысяч человек и 340 единиц техники. К половодью подготовлены свыше 700 маломерных судов. Для проведения воздушной разведки и мониторинга паводковой обстановки МЧС планирует применять 10 квадрокоптеров и один вертолет Ми-8.

«Опыт работы в период пропуска паводковых вод за прошедшие годы у наших сотрудников накоплен солидный, в зону бедствия едут настоящие профессионалы, прекрасно знающие на собственном опыте все каверзы паводковой ситуации, различные нюансы и сложности, встречающиеся в данной работе», — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов.

В настоящее время меры по подготовке к весеннему паводку 2018 года принимаются на всех уровнях Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС.