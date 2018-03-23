В Кузбассе пенсионер сгорел в частном доме из-за неисправной печи 

Трагедия произошла в одном из частных домов в переулке Логовом в Новокузнецке накануне вечером. На место происшествия незамедлительно выдвинулись 2 единицы техники и 8 спасателей. Через некоторое время пожар был ликвидирован. При осмотре дома, огнеборцы обнаружили тело пожилого мужчины. По предварительным данным, смерть хозяина дома наступила из-за отравления угарным газом.
По факту случившегося организована проверка. Между тем, причиной возгорания могла стать неисправная печь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
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