9 карьеров и более 30 свалок появились на плодородных землях в Нижегородской области

Региональное управление Россельхознадзора выявило 9 несанкционированных карьеров в Нижегородской области . Незаконные карьеры были вырыты на землях, предназначенных для сельского хозяйства, общей площадью до 17,2 га. Об этом сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Игорь Ивашин на пресс-конференции 22 марта.

Как сообщил Игорь Ивашин, в ходе проверок также выявлено 34 факта захламления земельных участков сельскохозяйственного назначения. Мусор был обнаружен на площади 11,2 га плодородных земель. Только 2 свалки были ликвидированы во время проведения проверки регионального Россельхознадзора.