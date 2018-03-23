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9 карьеров и более 30 свалок появились на плодородных землях в Нижегородской области
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9 карьеров и более 30 свалок появились на плодородных землях в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Региональное управление Россельхознадзора выявило 9 несанкционированных карьеров в Нижегородской области. Незаконные карьеры были вырыты на землях, предназначенных для сельского хозяйства, общей площадью до 17,2 га. Об этом сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Игорь Ивашин на пресс-конференции 22 марта.
Как сообщил Игорь Ивашин, в ходе проверок также выявлено 34 факта захламления земельных участков сельскохозяйственного назначения. Мусор был обнаружен на площади 11,2 га плодородных земель. Только 2 свалки были ликвидированы во время проведения проверки регионального Россельхознадзора.
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