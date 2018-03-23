Городскую поликлинику Выборга эвакуируют

По словам корреспондента ivbg.ru, находящегося на месте событий, эвакуация всех посетителей поликлиники производится из-за аварийного отключения электричества.

Как сообщили очевидцы, всё началось около полудня 23 марта. Сперва во всём здании замигал свет и сработала пожарная сигнализация. Затем прозвучал сигнал тревоги и просьба покинуть здание в течение пяти минут. В гардеробах столпились десятки людей.