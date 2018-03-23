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Городскую поликлинику Выборга эвакуируют
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Городскую поликлинику Выборга эвакуируют 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
По словам корреспондента ivbg.ru, находящегося на месте событий, эвакуация всех посетителей поликлиники производится из-за аварийного отключения электричества.
Как сообщили очевидцы, всё началось около полудня 23 марта. Сперва во всём здании замигал свет и сработала пожарная сигнализация. Затем прозвучал сигнал тревоги и просьба покинуть здание в течение пяти минут. В гардеробах столпились десятки людей.
В настоящий момент к зданию поликлиники подъехал наряд полиции. Вполне возможно, причиной эвакуации стало «минирование» по телефону, как это было накануне, 22 марта, со зданием выборгского УМВД.
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