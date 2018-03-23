Здание Российской национальной библиотеки на Обводном передали РПЦ 

РПЦ получила одно из зданий Русской национальной библиотеки, сообщает DP.RU. Акт приема-передачи был подписан еще во вторник, 20 марта.
По предварительным данным, речь идет о здании РНБ на набережной Обводного канала. Фонды из дома №11А перевезли в новый корпус библиотеки на Московском проспекте, а помещении на Обводном канале теперь будет располагаться Санкт-Петербургская духовная академия.
Дом №11 на Обводном канале был построен в 1880-х годах специально для размещения там библиотеки Духовной академии. В 2015 году Росимущество распорядилось вернуть Церкви ранее принадлежавшее ей здание.