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Здание Российской национальной библиотеки на Обводном передали РПЦ
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Здание Российской национальной библиотеки на Обводном передали РПЦ 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
РПЦ получила одно из зданий Русской национальной библиотеки, сообщает DP.RU. Акт приема-передачи был подписан еще во вторник, 20 марта.
По предварительным данным, речь идет о здании РНБ на набережной Обводного канала. Фонды из дома №11А перевезли в новый корпус библиотеки на Московском проспекте, а помещении на Обводном канале теперь будет располагаться Санкт-Петербургская духовная академия.
Дом №11 на Обводном канале был построен в 1880-х годах специально для размещения там библиотеки Духовной академии. В 2015 году Росимущество распорядилось вернуть Церкви ранее принадлежавшее ей здание.
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