Национальная библиотека в Петербурге вернула РПЦ историческое здание

"Подписан акт приема-передачи здания по адресу Обводный канал, дом 11 А, находившегося в собственности Российской Федерации , от РНБ — Санкт-Петербургской духовной академии", — говорится в сообщении.

Как уточняет РНБ, духовная академия получила здание, построенное в 1880-х годах как ее библиотека, на основании федерального закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. «Фонды библиотеки, располагавшиеся на переданных Духовной академии площадях, перемещены в новое здание РНБ на Московском проспекте», — информирует национальная библиотека.

Согласно материалам на сайте Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ, ранее в 2013 году академии был возвращен комплекс исторических зданий с домовым храмом Двенадцати апостолов на набережной Обводного канала, 7. В 2009 году город передал духовной академии принадлежавшее ей до революции историческое здание из комплекса Духовной семинарии по адресу Обводный канал, 15, которое в настоящее время полностью восстановлено.