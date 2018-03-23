Ещё
Национальная библиотека в Петербурге вернула РПЦ историческое здание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Волоколамского района отправлен в отставку
Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Национальная библиотека в Петербурге вернула РПЦ историческое здание 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Межрегиональное территориальное управление Росимущества, Российская национальная библиотека (РНБ) и Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви (РПЦ) подписали акт приема-передачи академии здания РНБ на Обводном канале, сообщается в материалах РНБ.
"Подписан акт приема-передачи здания по адресу Обводный канал, дом 11 А, находившегося в собственности Российской Федерации, от РНБ — Санкт-Петербургской духовной академии", — говорится в сообщении.
Как уточняет РНБ, духовная академия получила здание, построенное в 1880-х годах как ее библиотека, на основании федерального закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. «Фонды библиотеки, располагавшиеся на переданных Духовной академии площадях, перемещены в новое здание РНБ на Московском проспекте», — информирует национальная библиотека.
Согласно материалам на сайте Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ, ранее в 2013 году академии был возвращен комплекс исторических зданий с домовым храмом Двенадцати апостолов на набережной Обводного канала, 7. В 2009 году город передал духовной академии принадлежавшее ей до революции историческое здание из комплекса Духовной семинарии по адресу Обводный канал, 15, которое в настоящее время полностью восстановлено.
РИА Новости: последние новости
В Симферополе в ДТП с автобусом пострадали семь человек В Кузбассе эвакуируют горняков шахты "Юбилейная" после звонка о минировании Всего за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ225
Новый советник Трампа готов развязать большую войну129
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Путин обратился к нации804
Минфин готовится пойти на риск49
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение