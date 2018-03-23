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Технопарк «Перерва» площадью 300 тыс. кв. км планируется построить на юго-востоке Москвы
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Технопарк «Перерва» площадью 300 тыс. кв. км планируется построить на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 35 минут назад
км. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. «В проекте предусматривается строительство семи производственно-складских зданий, одного административного и одного складского. Также одна из построек, уже существующих на территории, будет реконструирована. Общая площадь 10 зданий комплекса составит около 300 тыс. кв. м. После завершения всех работ технопарк „Перерва“ станет одним комплексов, о важности которых говорил мэр Москвы Сергей Собянин», — цитирует пресс-служба С. Кузнецова.
В пресс-службе уточнили, что территория будущего технопарка расположится рядом с Графитным проездом с северной стороны, а со всех остальных сторон будет окружена уже существующей промышленной зоной. Точный адрес комплекса: ул. Перерва, вл. 11, стр. 1, 2, 11, 14, 27, 28.
«Каркасная система производственных корпусов будет опираться на монолитные железобетонные колонны и стены. Перекрытия запроектированы из монолитных плит. Внутренние перегородки планируется выполнить из пеноблоков, оштукатуренных и покрашенных», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что проектировщиком технопарка выступает ПСК «Азурит», а заказчиком ООО «Стальмонтаж-Оптим».
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