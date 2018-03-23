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В центре Архангельска эвакуировали 200 человек из дома на Ломоносова
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Путин выступит со срочным обращением

В центре Архангельска эвакуировали 200 человек из дома на Ломоносова 

29.ru 35 минут назад
Фото: 29.ru
Сегодня около девяти утра жители домов около проспекта Ломоносова, 137 были напуганы приездом пожарных. «Огня не видно, дыма тоже, просто машины стоят, людей выводят», — пишут очевидцы. Как пояснили 29.ru в региональном ГУ МЧС, на самом деле в здании шли учения.
— Это совместные учения Сбербанка и МЧС, отрабатывались в основном вопросы эвакуации. По легенде, в одном из кабинетов банка произошло возгорание. Эвакуировали около 200 человек персонала и посетителей, — пояснили в пресс-центре ведомства.
В начале марта масштабные контртеррористические учения прошли во Дворце детского и юношеского творчества. Тогда перекрыли автомобильное движение по Набережной Северной Двины и улице Поморской. По легенде, произошел взрыв в одном из кабинетов, пострадал человек. На месте работали сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии, УМВД.
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