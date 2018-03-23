В центре Архангельска эвакуировали 200 человек из дома на Ломоносова 

29.ru: последние новости

Со второй попытки: в центре Архангельска месяц спустя начали сносить сгоревшее здание

Неуплата коммунальных услуг привела к пожару в многоквартирном доме на Бревеннике

«Сгорело всё, даже документы»: три поколения семьи из Маймаксы в одну ночь остались без крыши над головой