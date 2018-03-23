В центре Архангельска эвакуировали 200 человек из дома на Ломоносова 

Сегодня около девяти утра жители домов около проспекта Ломоносова, 137 были напуганы приездом пожарных. «Огня не видно, дыма тоже, просто машины стоят, людей выводят», — пишут очевидцы. Как пояснили 29.ru в региональном ГУ МЧС, на самом деле в здании шли учения.
— Это совместные учения Сбербанка и МЧС, отрабатывались в основном вопросы эвакуации. По легенде, в одном из кабинетов банка произошло возгорание. Эвакуировали около 200 человек персонала и посетителей, — пояснили в пресс-центре ведомства.
В начале марта масштабные контртеррористические учения прошли во Дворце детского и юношеского творчества. Тогда перекрыли автомобильное движение по Набережной Северной Двины и улице Поморской. По легенде, произошел взрыв в одном из кабинетов, пострадал человек. На месте работали сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии, УМВД.